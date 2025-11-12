Pallavicino: "Quella volta che Ronaldo firmò per l'Inter a casa mia... ma fu scoperto da tre travestiti brasiliani"

L'agente e uomo di mercato Carlo Pallavicino ha raccontato a Sportitalia un aneddoto alquanto particolare che riguarda Ronaldo il Fenomeno e, in un certo senso, la Fiorentina e Firenze: “Dopo la partita di Coppa delle Coppe tra Barcellona e Fiorentina, Ronaldo venne a casa mia a Firenze. In quella notte furono analizzate tante opportunità, e c'era il problema che il Barcellona voleva trattenere a tutti i costi Ronaldo ma c'erano degli aspetti del contratto che non convincevano il giocatore e il suo entourage”.

“Scoperti da tre travestiti”

“Il suo procuratore - continua Pallavicino - spinse per l'Inter, e quindi quella fu una notte importante. Io avevo fatto tutto il possibile affinché nessuno sapesse che Ronaldo era a casa mia, ricordo che lo portammo da me di nascosta all'insaputa anche del Barcellona. Filò tutto liscio, Ronaldo scelse l'Inter e brindammo alla sua nuova destinazione senza che nessuno si accorgesse di niente. Purtroppo però, quando Ronaldo a notte fonda lasciò casa mia, uscendo dal palazzo trovò tre travestiti brasiliani che cominciarono ad abbracciarlo e a fare cori per lui in mezzo alla strada. Per fortuna mantennero il segreto”.