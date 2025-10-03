Contro la Roma per rilanciare le ambizioni viola, altrimenti potrebbe essere il punto di non ritorno

Non c'è tempo per gustarsi la vittoria europea contro il Sigma Olomouc. La Fiorentina deve mettere nel mirino la prossima partita di campionato contro la Roma, non una della sfide più facili della stagione.

Viola al bivio

Il match contro i capitolini, dopo un avvio a dir poco difficile, può rappresentare un bivio cruciale per l'annata della Fiorentina scrive La Nazione. Un occasione per cambiare il volto di una stagione fin qui in salita prima che il calendario si faccia proibitivo.

Un calendario da brividi

Ranieri e compagni non hanno ancora vinto una partita di campionato e hanno già firmato la peggior partenza nell'era dei tre punti a vittoria. Una macchia che solo un successo con i giallorossi, avversari tra i più in forma del momento, può provare a cancellare. Dopo la sosta il calendario non concederà tregua, con un trittico da brividi contro Milan, Bologna e Inter: tre ostacoli che rischiano di diventare montagne insormontabili senza la spinta di un successo di prestigio. Ecco perché la sfida con la Roma assume il peso di un crocevia capace di indirizzare il cammino viola. Altrimenti potrebbe essere punto di non ritorno.

