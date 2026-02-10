La Roma vince...e la Fiorentina brinda e si ritrova in cassa sei milioni

Bastava un punto, ne sono arrivati addirittura tre. La Roma ha battuto il Cagliari e ha fatto felice la Fiorentina, perché questo successo giallorosso ha portato nelle casse sociali viola sei milioni di euro.

Le cifre

La storia ve l'abbiamo raccontata ieri, ma la ribadiamo oggi. Ai tempi della cessione di Daniele Ghilardi al Verona, il club viola si era garantito il 50% dell'eventuale rivendita del giocatore. Nella scorsa estate gli scaligeri avevano ceduto il difensore in prestito oneroso (2,5 milioni di euro) più obbligo di riscatto condizionato. Le cifre del riscatto? 8 milioni di euro più uno di bonus.

Obbligo scattato

La condizione per l'obbligo è scattata Ghilardi ora è un giocatore della Roma e Verona e Fiorentina si ritrovano a dividersi la cifra incassata per questo giocatore che, va detto, quando è stato chiamato in causa ha fornito buone prestazioni.