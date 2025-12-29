Bucchioni: "Dodô alternativa per l'Inter. Il brasiliano non vuole rinnovare con la Fiorentina e avrebbe cambiato aria già in estate"
Il noto giornalista fiorentino Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale su TuttoMercatoWeb, ha parlato del prossimo mercato dell'Inter. I nerazzurri, conferma Bucchioni, potrebbero provare l'affondo per Dodô, che però rimane la seconda scelta del club milanese.
Alla ricerca di esterni
l'Inter, per sostituire l'infortunato Dumfries, vorrebbe strappare al Cagliare il giovane Marco Palestra, che però ha un costo molto elevato. L'Atalanta, proprietaria del cartellino del classe 2005, sarebbe disposta a cederlo per 35/40 milioni, cifra esagerata per l'Inter che vorrebbe spendere una decina di milioni in meno.
L'alternativa che veste viola
“L’alternativa - scrive Bucchioni su TMW - si chiama Dodô della Fiorentina, giocatore in caduta libera, non vuol rinnovare, avrebbe cambiato aria già l’estate scorsa”