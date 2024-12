Michael, è la tua grande occasione

Non è facile trovare spazio quando davanti a te hai probabilmente il terzino destro più in forma del campionato. E così Michael Kayode è stato costretto in questo inizio di stagione ad accontentarsi delle briciole lasciate da Dodo e da un riposo necessario per il brasiliano, che spinge sempre al 100%.

Il terzino destro italiano, fino ad oggi, non è mai partito titolare in campionato con la maglia viola. Domani sarà il suo esordio stagionale dal 1' in Serie A, complice la squalifica del brasiliano. Palladino punta sul classe 2004 per non far rimpiangere l'assenza del compagno di reparto che tanto bene sta facendo in questa prima parte di stagione.

E pensare che la scorsa stagione Kayode era titolare inamovibile. L'infortunio di Dodo aveva certo inciso, ma il giovanissimo Michael non aveva di certo sfigurato, visto anche il premio di Golden Boy italiano vinto qualche giorno fa. E il futuro? La certezza è che Kayode non ha mai chiesto la cessione né ha mostrato scontento. Palladino vorrebbe tenere tutti in rosa, tranne pochi elementi già selezionati (vedi Biraghi), ma le vie del mercato sono infinite. Certo è, che la Fiorentina avrà altro a cui pensare rispetto alla fascia destra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.