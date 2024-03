Crocevia europeo fondamentale contro la Fiorentina. E i tifosi della Roma rispondono presente

Domani la Fiorentina sarà ospite del Torino, in una partita importante per la lotta all'Europa in campionato. Otto giorni dopo, al ‘Franchi’ arriverà la Roma per un autentico scontro diretto, fondamentale per definire i destini di entrambe le squadre. E i tifosi giallorossi rispondono presente.

Polverizzato il settore ospiti

Secondo quanto riportato da Laroma24.it, sono stati già acquistati tutti i 2400 biglietti messi a disposizione dalla Fiorentina. I tifosi della Roma, dunque, fanno sold out per la trasferta a Firenze. Gara in programma domenica 10 marzo alle ore 20:45.