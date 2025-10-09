Nasuti: "La mia sfida alla Fiorentina, portare un club ricco di tradizione a modernizzarsi e rafforzare il rapporto coi tifosi"

Riccardo Nasuti è stato una figura chiave nella trasformazione digitale di Roma e Fiorentina. Di queste esperienze ha parlato in un'intervista rilasciata al Mundo Deportivo.

“Fiorentina, club ricco di tradizione, ma…”

“Ho imparato che la trasformazione digitale nel calcio non riguarda solo piattaforme o contenuti, ma anche la cultura. Alla Roma, per oltre 16 anni, ho visto il club muovere i primi passi con un sito web e social media di base fino a diventare una delle voci digitali più innovative del calcio europeo. Alla Fiorentina, la sfida era diversa: un club ricco di tradizione, ma con la necessità di modernizzarsi. Lì, ho imparato a costruire e scalare strategie digitali più rapidamente, introducendo fin dal primo giorno nuove piattaforme, flussi di lavoro moderni e contenuti internazionali. Questa esperienza mi ha permesso di comprendere come adattare la digitalizzazione a diversi contesti e strutture di club”.

“Rafforzato il rapporto coi tifosi”

E poi: “Alla Fiorentina, abbiamo lavorato molto con Instagram per rafforzare la brand awareness e abbiamo aperto il canale TikTok appositamente per coinvolgere le nuove generazioni. L'obiettivo non era semplicemente quello di essere presenti ovunque, ma di costruire un ecosistema in cui ogni piattaforma, con il proprio linguaggio, contribuisse a rafforzare il rapporto con i tifosi e a potenziare la strategia digitale complessiva del club”.