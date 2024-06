"Vranckx lascerà il Wolfsburg quest'estate, ma non c'è solo la Fiorentina. Ancora non è arrivata nessuna offerta"

Il giornalista belga Sacha Tavolieri ha parlato sui social anche del futuro di Aster Vranckx, centrocampista del Wolfsburg con il quale la Fiorentina ha trovato l'accordo per l'ingaggio. Queste le sue parole:

“Probabilmente lascerà il Wolfsburg quest'estate! Ci saranno incontri per lui con squadre come Napoli e Fiorentina, ma anche l'Everton lo tiene d'occhio il belga. Ancora non è arrivata nessuna offerta”.