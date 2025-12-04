​​

La Gazzetta dello Sport: Vanoli sceglie l'attacco totale, la Fiorentina si sbilancia

Una pagina sulla Fiorentina presente all'interno de La Gazzetta dello Sport

Il titolone scelto è: “Viola attacco totale”. E ancora: “Solo dieci gol finora Vanoli rischiatutto passa al tridente”. Sommario: “Doppio centravanti Kean-Piccoli e Gud alle spalle. La Fiorentina si sbilancia per lasciare l'ultimo posto”. 

In taglio basso infine: “Gosens sempre in dubbio A Reggio Emilia 2500 tifosi”. 

