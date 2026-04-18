Giusti ringraziamenti a Vanoli ma basta coi debiti di riconoscenza. Con una rosa da smantellare, che basi si sarebbero poste?

Nessuno mette in dubbio i meriti, pur nettati da vari difetti seminati qua e là, di Paolo Vanoli che la sua missione la sta portando a termine. Non parliamo di imprese, che quelle sono un'altra cosa anche se da queste parti, piace sempre di più rendere straordinario l'ordinario, secondo il più classico dei proverbi per cui ‘chi s’accontenta, gode'. Niente da dire se non ‘Grazie’ se e quando Vanoli porterà alla salvezza la Fiorentina, di fatto il minimo sindacale per un club che a parole lotterebbe per ben altri traguardi.

Il tecnico è subentrato in una situazione difficilissima, con la sua squadra ultima a quota 5 punti. Era ancora novembre e fortunatamente di tempo per invertire la rotta ce n'era: ci volle un mese e mezzo per cambiare modulo e sterzare la stagione, ci sono voluti altri innumerevoli passi falsi nel mezzo per raddrizzare definitivamente il campionato. Mentre in Conference… si è semplicemente ottenuto il peggior risultato degli ultimi quattro anni, con ben poco di memorabile.

Eppure quella malsana abitudine a decontestualizzare, a glorificare il nulla cosmico, a raccontarsi realtà parallele sembra non abbandonare mai l'ambiente Fiorentina. La storia, i fatti, insegnano che dopo le macerie bisogna cambiare aria e fare il pieno di entusiasmo. E non lo si farebbe certo ripartendo da un tecnico che più di qualche dubbio l'ha lasciato e che rappresenterebbe un fastidioso filo conduttore con qualcosa che si vuol dimenticare. E dire che di casi concreti ce ne sarebbero a bizzeffe: dalla conferma di Mondonico nel 2004 a quella più recente di Iachini nel 2020. Tutte conferme ottuse e finite male: sarebbe l'ora di finirla con i debiti di riconoscenza. La Fiorentina ha sempre fatto bene invece quando ha tagliato i ponti con il passato, come con Prandelli e Montella nel 2005 e nel 2012.

Poi certo, fa bene Vanoli a tirare acqua al suo mulino ma ci eviti riferimenti a presunte basi poste per il futuro, con una rosa che nella peggiore delle ipotesi, andrebbe rinnovata per un buon 80-90%: esattamente di che basi si sta parlando?