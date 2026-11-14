La grande prova di Comuzzo con l'Under 21 non passa certo inosservata. E il suo ritorno in viola resta sempre più improbabile

Il difensore del Torino in prestito dalla Fiorentina Pietro Comuzzo è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria di ieri dell'Italia Under 21 contro la Francia. Il centrale ha sfoderato una prova di personalità, attenzione e grande maturità, che conferma i passi avanti compiuti in questi mesi.

La gara di Comuzzo

Nella partita con gli Azzurrini Comuzzo non si è limitato a difendere: anzi, ha interpretato la gara con aggressività dimostrando di saper reggere anche situazioni di grande pressione. E sono così arrivati voti altissimi per l'importante prova disputata in campo.

E tra il Torino e la Fiorentina…

Partita dopo partita tra campionato e Nazionale Comuzzo sta acquisendo sempre di più sicurezza e consapevolezza, mostrando di avere ancora ampi margini di miglioramento. Resta da individuare se nel corso del campionato potrà crescere ancora. Il Torino può esercitare il diritto di riscatto nella prossima estate versando 19 milioni nelle casse della Fiorentina, che a sua volta non perde certo di vista l'evoluzione del suo prodotto del settore giovanile, nonostante il destino del difensore sia totalmente in mano ai granata. E i presupposti in questo momento sembrano indirizzati verso una sua futura permanenza dalle parti della Mole.