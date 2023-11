Il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione attaccanti della Fiorentina, in attesa del prossimo mercato di riparazione.

Parla così Di Marzio: “Sono andati via Jovic e Cabral in estate, io penso che la Fiorentina vorrà dare fiducia ancora a Nzola e Beltran”.

“Beltran sta vivendo un periodo di adattamento, magari quello che sta mancando di più come rendimento è Nzola, però è un giocatore che Italiano ha voluto e lo aveva già allenato. Non penso che lo bocci. Se cercheranno un rinforzo in attacco? Secondo me davanti no, c’è da capire se andrà via qualcuno negli altri reparti”.