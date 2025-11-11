E' tornato recentemente a vestire i panni del commissario Ricciardi in tv l'attore e tifoso della Fiorentina, Lino Guanciale, il quale ha parlato delle vicissitudini della Viola in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

“Viene voglia di dire…”

“Non mi sarei mai aspettato un avvio di stagione così - ha detto - il percorso fatto in questi anni, compreso l'ultimo, faceva pensare a tutt'altro. Viene da interrogarsi molto su quale sia il male della squadra e non mi riferisco solo ai calciatori. Qualcosa non funziona e faccio molta fatica a riuscire a essere lucido, viene voglia di dire andatevene tutti e ricominciamo da capo”.

“Fossi in Commisso…”

E poi: “Fossi in Commisso mi farei tante domande, ma molto puntuali, sulla direzione sportiva della squadra. I giocatori alla fine non sono male, ma non si è investito nel modo in cui forse si sarebbe dovuto. È evidente che un piano, se c'era, era schizofrenico. Bisogna ottimizzare le risorse e la prospettiva, qui per ora nessuno è riuscito a occuparsene. O forse nessuno ha voluto. Per questo chiamavo in causa il presidente: occorre fare un restauro in corsa tipo quelli dei reality americani, avete presente? Serve un Extreme Makeover…”.