Inizia col piede giusto l'Italia Under 17 di mister Massimiliano Favo nella seconda fase di qualificazione all'Europeo di categoria. A Vantaa, in Finlandia, 'Italia batte 2-0 l'Olanda grazie alla rete su rigore di Ciardi e al gol di Liberali. Del gruppo degli Azzurrini fa parte il centrocampista classe 2007 della Fiorentina Davide Atzeni, uno dei cardini della Fiorentina Under 17 di Capparella. Da segnalare che prima dell'inizio della gara le due formazioni giovanili hanno osservato un minuto di silenzio per la scomparsa dell'ex dg della Fiorentina Joe Barone.

Italia e Olanda osservano un minuto di raccoglimento in memoria di Joe Barone

Dominio azzurro in lungo e in largo sui pari età olandesi

Dopo una prima occasione per Camarda, che parte in campo aperto ma mastica la conclusione, all'undicesimo il portiere azzurro Longoni compie una bella sul mancino radente di Van De Berg. Da lì, è monologo Italia; prima gli Azzurrini vanno vicinissimi al vantaggio con Liberali, poi al 28’ il milanista Camarda come un falco si avventa sul pallone dopo un grave errore di Bouwman in disimpegno, subendo quindi il fallo del difensore olandese. Giallo per il centrale orange, dal dischetto Ciardi, calciatore del Salisburgo, infila col mancino il portiere olandese: 1-0. Al 35’ palo dell'italo-brasiliano De Santana, terzino del Real Madrid, che centra il montante col mancino dopo un' azione personale fantastica, quindi pochi minuti dopo è Liberali che centra ancora il legno.

Spazio nei 20 minuti finali per il viola Atzeni

Nella ripresa continua il dominio dell'Italia, con l'Olanda che si affaccia nella metà campo azzurra solo di rado e con azioni estemporanee. Con Camarda in un paio di occasioni e poi col terzino Cama l'Italia va ad un passo dal raddoppio, che però non riesce a trovare. Al 72esimo entra anche il viola Davide Atzeni, per puntellare il centrocampo e dare sostanza. Dopo un paio di entrate un po' troppo irruenti il giocatore della Fiorentina rimedia l'ammonizione, ma riesce comunque a fornire un contributo utile in fase di contenimento, con l'Italia abbassatasi a difendere il vantaggio. Atzeni entra anche nell'azione del raddoppio, quasi al 98', aprendo bene per Lauricella che poi suggerisce dalla sinistra per l'accorrente Liberali, che segna dopo aver saltato il portiere. Dopo oltre 8 minuti di recupero, la gara finisce e gli Azzurrini ottengono 3 importantissimi e meritatissimi punti in chiave qualificazione.