Venuti: "Nonostante tutto sono qui per porgerti il mio ultimo saluto, Joe. Hai fatto tanto per me e per la mia amata Fiorentina"

Tra i presenti al Viola Park per visitare la camera ardente di Joe Barone, c'è anche l'ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Venuti. Cresciuto nelle giovanili viola, ha vestito la maglia della prima squadra dal 2019 al 2023 prima di trasferirsi a parametro zero al Lecce.

Il cordoglio di Venuti: “Qui nonostante tutto”

Sulle storie di Instagram, Venuti ha pubblicato una foto del cielo sopra il Viola Park con su scritto: “Nonostante tutto eccomi qua Joe, per porgerti il mio ultimo saluto in segno di rispetto e gratitudine per tutto ciò che hai fatto per me, per la mia famiglia e per la mia amata Fiorentina. Fai buon viaggio Direttore”.