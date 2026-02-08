All'intervallo è un pareggio fra Lecce e Udinese. Primo gol in A per i salentini che vogliono staccarsi dalla Fiorentina
All'intervallo è uno a uno tra Lecce e Udinese, match chiave in ottica salvezza per la Fiorentina. Salentin avanti nei primi minuti di gioco con il nuovo acquisto Gandelman, alla prima rete in Serie A.
Per il momento è un pareggio
Preggio su calcio di rigore, con la firma di Solet. Il difensore dei bianconeri ha spiazzato Falcone per il momentaneo 1-1. Un risultato comunque insoddisfacente per la Fiorentina, che deve sperare nella caduta dei pugliesi.
Tutto si deciderà nella ripresa
Vedremo nella ripresa cosa accadrà. In campo anche l'ex viola Sottil. Di Francesco ha anche Stulic in panchina per provare a trovare la rete. Ma l'Udinese è tutt'altro che restia.
