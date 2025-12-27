Speciale: "I centrocampisti della Fiorentina, in mezzo alla tempesta, cercano i colpi di tacco. Serve gente pronta subito"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il giornalista di La7 Luca Speciale, grande tifoso della Fiorentina, è intervenuto sui propri canali social dopo la sconfitta della sua Viola contro l'Udinese. Questo il suo commento.
Sulla prestazione
Sul suo account X, dove è solito parlare di Fiorentina, si legge: “Una squadra che non rientra, non accompagna, sbaglia i tempi… con centrocampisti da salotto, che nella tempesta, sul ponte del Titanic, cercano il tacco".
Sul mercato
Poi l'auspicio per gennaio: "La salvezza passa da un mercato intelligente: fatto di gente pronta subito, non di grido ma di rabbia e muscoli”.
💬 Commenti