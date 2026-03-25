L'ex attaccante viola Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno, commentando tra Fiorentina e Nazionale le ultime vicende attuali di casa gigliata, e qualche singolo della rosa di Vanoli.

‘La salvezza? Niente è finito’

“Sicuramente la Nazionale è uno stimolo per Kean, i giocatori che sono andati per scendere in campo sono preparati mentalmente sapendo l'importanza di ciò che devono ottenere. Piccoli è stato un po' più nel vivo del gioco ultimamente, arriva portandosi dietro aspettative forse un po' eccessive e serve pazienza; con Kean davanti non è facile trovare nemmeno continuità. Il futuro può essere di Piccoli, dipende da cosa sceglierà di fare Kean. La salvezza? Non è finito niente, per pensare anche alla Conference bisogna affrontare ogni gara di campionato nel modo migliore. Penserei al Crystal Palace al momento opportuno, prima c'è il Verona. Sicuramente la squadra sta meglio, e la sosta aiuterà a recuperare".

‘Sul futuro di Vanoli…’

“Il Verona darà tutto con la Fiorentina, è la sua ultima spiaggia. Conosce meglio le sfide salvezza, vive in quelle situazioni. Servirà fare attenzione, i gialloblù daranno battaglia fino alla fine. Bisognerà strappare punti, anche sporchi, perché tutto può fare la differenza in questo finale di campionato. La conferma di Vanoli? Bisogna vedere le prospettive della società viola, le ambizioni che la Fiorentina, senza mancare di rispetto. Sta facendo un gran lavoro e non era facile, talvolta venendo giudicato in maniera affrettata”.