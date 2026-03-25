L'ex calciatore della Fiorentina Renato Buso ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Kean è in assoluto l'attaccante più forte che Vanoli ha a disposizione, e non è un caso che sia anche il titolare della Nazionale. Ci sta contestarlo per alcuni aspetti caratteriali, in campo è un calciatore anarchico ed egoista, però è un grande attaccante. Non esiste contestare un calciatore di questa qualità, anche perché basta guardare le altre squadre di Serie A per capire che ce ne sono pochi così. Il confronto con la Nazionale regge il giusto, perché la Fiorentina quest'anno ha faticato a giocare e fornirgli palloni giocabili”.

“Piccoli è utile, ma ci sono delle gerarchie”

Poi ha aggiunto: “Non sono mai stato un fautore di Palladino, però bisogna riconoscere che lui aveva veramente capito in che modo esaltare Kean e sfruttarne al meglio le capacità. Il discorso che fa qualcuno, che con Piccoli la Fiorentina gioca meglio, sinceramente non lo capisco. Non ho visto questo gran gioco con l'ex Cagliari in campo, anzi nella miglior partita stagionale contro l'Inter Kean ha fatto un'ottima prestazione. Piccoli è un giocatore utile, ma le gerarchie esistono e vanno mantenute".