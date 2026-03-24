Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista di DAZN ha parlato sul proprio canale You Tube delle convocazioni di Gattuso in Nazionale e dell'importanza in Azzurro di Kean, attaccante della Fiorentina.

Sulle convocazioni

“Le alternative ad oggi sono di basso livello. Ma ad oggi siamo questi. Io sono d'accordo con la scelta di Gattuso di preservare il gruppo e cercare con loro di raggiungere i Mondiali”.

Su Moise Kean

“Kean è il giocatore più importante dell'Italia in questo playoff, a partire dall'Irlanda. I loro centrali sono lenti e salgono tanto. Moise è il più abile ad attaccare la profondità a campo aperto, sperando che stia bene. E poi anche per la finale. La Bosnia fa difficoltà a difendere la profondità e il Galles sta molto alto”.