Giovanni Kean: "Ecco perché non è riuscito a rendere come la scorsa stagione. Io e lui ci ispiravamo a Balotelli"

Oltre ad essere il fratello del centravanti della Fiorentina, Moise, Giovanni Kean è uno dei protagonisti della Kings League.

“Già da piccolo si vedeva che era forte”

“Sono arrivato fino in Lega Pro, poi tanta Serie D ma mi sono dedicato di più a mio fratello che alla carriera - racconta Giovanni a Tuttosport - Abbiamo un bel rapporto, praticamente l’ho cresciuto io e per lui è importante il fatto che gli stia vicino per alcune cose. Moise era il predestinato in famiglia: l’ho capito subito perché già da piccolo si vedeva che era forte, diverso dagli altri. Sinceramente però non avrei mai pensato che potesse arrivare a questi livelli”.

“Ci ispiravamo a Balotelli”

E poi: “Ci ispiravamo a Balotelli e a Moise, da piccolo, piaceva tanto Martins. E tra l’altro mio fratello è un bel mix tra i due: ha la velocità di Oba Oba e, nel contempo è potente e possiede la tecnica di Mario”.

“Annata difficile perché…”

Quella attuale è “un’annata difficile per Moise - conclude il fratello del giocatore - Per colpa degli infortuni, ultimo quello alla tibia, non è riuscito a rendere come nell’ultima stagione ma con l’Inter l’ho visto bene, ora speriamo in giovedì”.