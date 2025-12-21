I convocati di Vanoli: a Fazzini e Gosens si aggiunge un'assenza in difesa. Subentra Kospo
Pablo Marì. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Non solo Gosens e Fazzini ma anche un'assenza a sorpresa dalla lista dei convocati della Fiorentina, in vista del match di oggi contro l'Udinese: si tratta di Pablo Marì, che dunque non sarà del match e ridurrà le chance di difesa a tre, qualora vi fossero ulteriori tentazioni. Al suo posto chiamato dalla Primavera il bosniaco Kospo.
Per lo spagnolo la Fiorentina comunica che: "Pablo Marí non convocato per un risentimento al soleo della gamba destra”.
Questa la lisa diramata da Vanoli:
