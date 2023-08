Abodi: "Il caso Juventus ci insegna che credibilità e reputazione dipendono dal rispetto delle regole. Ho avvertito silenzio dalle istituzioni"

Il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, in un'intervista al Corriere dello Sport, è tornato sul caso Juventus commentando quanto accaduto negli scorsi mesi: “Cosa ci insegna? Che la credibilità e la reputazione dipendono dal rispetto delle regole. Servono qualità e giuste tempistiche da parte della giustizia sportiva. In questo senso, tuttavia, ho avvertito un certo silenzio delle istituzioni”.

Sulla giustizia: “Quella sportiva e quella ordinaria devono trovare un equilibrio. Una riforma è necessaria, non si può andare avanti così. I club sono pur sempre imprese sportive e le regole vanno coniugate”.