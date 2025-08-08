Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Riccardo Galli, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di parlare di Fiorentina con un occhio al mercato.

“Era chiaro che, rispetto ale amichevoli viste al Viola Park, le amichevoli in Inghilterra fossero piu difficili e complicate. Credo che la Fiorentina vada a chiudere questa fase del ritiro con le idee molto chiare su assetto tattico, su impiego degli uomini e sull’atteggiamento da avere nella prima fase della stagione. Al netto di quello che sarà il risultato di domani sarà importante di capire come gli esperimenti di Pioli, a livello tattico e di variazione di modulo, potranno essere utili in questa prima parte di stagione, e mi riferisco al preliminare di Conference e alle prime giornate di campionato”.

"Sono molto curioso di vedere Sohm contro lo United"

Ha anche aggiunto: “C’è molta curiosità dietro l’innesto di Simon Sohm. Non so se contro lo United giocherà o meno, anche se mi immagino di si, certo è che rappresenta un giocatore che porta un apporto tattico e tecnico importante al centrocampo della Fiorentina: sono sicuro che Pioli lo impiegherò molto durante la stagione, a partire dai primi impegni. Voglio capire se giocherà a fianco con Fagioli, o se verra inserito in una mediana a tre: ci sono un sacco di spunti che dovremmo trarre dall’amichevole di domani”.

“Lo svizzero è una precisa richiesta di Stefano Pioli”

Un commento sull’arrivo di Sohm: “La tentazione di dirti che mi aspettavo qualcosa in piu, soprattutto dopo aver sentito il nome di Kessie, è tanta. Poi però valuto una cosa: se la Fiorentina ha investito cosi tanto credo che alla fine le sue caratteristiche e qualità siano quelle adatte al nostro centrocampo. Alla fine credo che se è scelto di andare su di lui in questo modo è perche ci vedono qualcosa di speciale, potrebbe rappresentare il tassello che mancava da tempo la in mezzo. Vederlo nella Fiorentina secondo me sarà diverso da vederlo nel Parma, credo che sia il profilo di cui i viola avevano bisogno a tutti i costi. Alzerà sicuramente il livello della mediana”.

“Il grande acquisto della Fiorentina è in panchina”

Un commento anche su Pioli: “Con l’arrivo di Stefano, con tutto il rispetto per i tecnici precedenti, la Fiorentina ha scelto di fare uno step in su. I viola hanno capito che per far e un salto di qualità consistente servisse un allenatore di fascia alta, e Pioli lo è. Adesso è alla Fiorentina ma avrebbe potuto allenare ovunque, anche alla Juventus. E’ un allenatore che ha fatto subito cambiare l’aria, dopo le dimissioni di Palladino sembrava di essere alla fine di un era e invece si è ripartiti al massimo. L’allenatore da solo vale già tanto da se, ma sono convinto che farà fare un salto di livello anche ai suoi giocatori”.

“Manca poco per completare l'attacco. Beltran..”

Ha poi concluso parlando dell’attacco: “Ad oggi Gudmundsson gioca alle spalle di Kean e Dzeko. Non mi aspettavo Dzeko titolare con Kean, ma lui è arrivato per essere l'attaccante della Fiorentina e questa è stata una bella sorpresa. Ora si cerca un vice Kean e, in caso di partenza di Beltran, una seconda punta. Il futuro dell’argentino? La cessione non è semplice. La volontà del giocatore pesa molto: senza una soluzione, tutti sarebbero scontenti. La Fiorentina si ritroverebbe un esubero, mentre Beltran rischierebbe di giocare poco”.