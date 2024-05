Dopo 15 anni in Italia riceve la cittadinanza: un ex viola festeggia il particolare traguardo raggiunto - FOTO

Questo pomeriggio un ex giocatore della Fiorentina ha festeggiato un traguardo tutt’altro che trascurabile. Dopo 15 anni dal suo arrivo in Italia, da oggi, è ufficialmente un cittadino italiano. Stiamo parlando dell’attuale esterno dell’Inter Juan Guillerme Cuadrado. Dopo quindici lunghi anni e cinque città diverse in cui ha vissuto, l'esterno colombiano è diventato ufficialmente un cittadino italiano come ci tiene lui stesso a rendere noto tramite i social.

Il colombiano, arrivato ad Udine nel 2009 dall’Independiente Medellin, in questo 2024 ha di fatto raggiunto il suo quindicesimo anno in Italia e per questo ha potuto ricevere l’onoreficenza. In questi anni ha vestito le maglie di Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus e in questa stagione dell’Inter. Sono ufficialmente diventato italiano. Dopo tanti anni, 2009-2024, grazie Italia” Il ringraziamento del numero 7 nerazzurro sui Social.

Questa la Instagram Stories pubblicata nel pomeriggio dal giocatore: