I prossimi sei mesi per Lucas Beltran si preannunciano molto complicati, dopo che l'argentino ha rifiutato Flamengo e Cska Mosca: se per l'argentino non arriverà un'occasione (in prestito a questo punto) nelle ultime ore, è possibile che la Fiorentina debba tenerselo da ‘fuori progetto’ (vedremo se anche da fuori lista), in attesa magari di un prestito a gennaio. Lo stesso Richardson, secondo La Nazione, è oggetto di analisi da parte di alcuni club e Pioli non ha mai puntato davvero su di lui.

Dovrebbe trovare invece sfogo la ricerca di un club da parte di Ikoné, per la cui uscita in direzione Southampton c'è ottimismo: la Fiorentina incasserà 4 milioni di euro.