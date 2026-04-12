Ulivieri sulla futura guida della FIGC: "Noi dell'Assocalciatori punteremmo su un uomo del mondo del calcio"

Renzo Ulivieri, ex giocatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina e oggi presidente dell'Assocalciatori, ha commentato l'ipotesi che vedrebbe un ex calciatore ai vertici della FIGC: questo l'estratto da La Gazzetta dello Sport.

Le parole di Ulivieri

“Con l'Assocalciatori abbiamo fatto una chiacchierata tra gente appassionata del lavoro, guardando i nomi usciti sui giornali. Noi, prevalentemente, abbiamo parlato di ex calciatori: si valutava di fare le cose assieme, e quindi considerando anche un uomo nel mondo del calcio. Per Albertini avevamo già espresso il nostro parere favorevole in passato, ma senza successo: è chiaro però che conta la persona e il suo programma. Una volta che capiremo e vedremo l'una e l'altra cosa, ci sarà modo di considerare tutto”.