Una sosta Nazionali disastrosa nel momento più delicato della stagione: a San Siro con una Fiorentina 'mutilata'

La chiamata in Nazionale di Nicolussi Caviglia da parte del CT Gattuso è apparsa sin dal primo momento come una scelta curiosa: a quanto pare, sono bastate 4 prestazioni – a onor del vero, abbastanza convincenti, ma pur sempre in numero molto esiguo – per far sì che l’ex Venezia venisse chiamato a difendere i colori azzurri. Man mano che si è andati avanti col periodo di sosta, però, è apparso sempre più chiaro come il regista viola si sarebbe dovuto accontentare di guardare i suoi compagni in azione, e la non-convocazione contro Israele consecutiva a quella contro l’Estonia ha confermato i sospetti iniziali.

La prima volta… rimandata

Certo, la prima convocazione in Azzurro è il sogno di ogni calciatore, e poter dire di avere ben 3 calciatori chiamati in Nazionale italiana, pur affrontando un periodo veramente nero a livello di risultati raccolti, deve essere motivo di orgoglio per la Fiorentina. Ma si può dire lo stesso, se uno dei tre non viene mai neanche portato in panchina? Viene da domandarsi allora quanto avrebbe fatto comodo avere al Viola Park un giocatore che si sta consolidando come perno centrale del centrocampo della Fiorentina, provare schemi e movimenti assieme a lui, in vista di una sfida delicata come quella di domenica contro il Milan, dove sarà senz’altro più necessario alla causa rispetto a quanto visto con la Nazionale.

Una sosta a mezzo servizio

Discorso analogo lo si potrebbe fare per Piccoli, ma il caso – o la sfortuna – ha voluto che l’infortunio di Kean gli liberasse un posto in panchina per la sfida contro Israele: tuttavia, per lui i minuti giocati in questa sosta equivalgono solo a tre, nel recupero. Con questo, a discapito di un apporto minimo (se non nullo) alla Nazionale, la Fiorentina ha perso per due settimane di sosta due giocatori importanti nelle proprie rotazioni: che non diventi un alibi, ma in un periodo buio come questo bisognerebbe lavorare tutti insieme a testa bassa, mentre la sensazione è che a San Siro si presenterà una Fiorentina ‘mutilata’. Se poi alle due assenze si somma anche l'infortunio, per quanto leggero, di Kean…