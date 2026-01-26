Il Salotto del Calcio in onda stasera: doccia fredda Cagliari e un mercato in chiusura

Questa sera torna in onda alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si parlerà del ritorno alla sconfitta della Fiorentina, caduta per mano del Cagliari al termine di una partita brutta, che ha fatto riaffiorare ricordi della prima metà della stagione. Una mano arriverà senz'altro dal mercato, altro tema di discussione odierno.

Gli ospiti di questa sera

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Stefano Del Corona, direttore di Fiorentinanews.com, oltre a Fabio Ciatti, ds dello Scandicci, e il personal trainer e tifoso viola Francesco Filippelli. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.