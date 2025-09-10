Fazzini: "Sapete quante volte ho rivisto il mio slalom col Polissya? Maledetto tacco di un difensore, altrimenti..."

Uno slalom fantastico, degno di un grande sciatore e una corsa verso la porta del Polissya conclusasi…con un palo. Bravura e sfortuna in quella grande azione di Jacopo Fazzini, una delle speranze della Fiorentina per il presente e per il futuro.

“Maledetto tacco”

“Sa quante volte l'ho rivista? Un tacco di un difensore l'ha deviata, altrimenti sarebbe entrata e sarebbe stato stupendo”. Fazzini ha rivissuto così quell'episodio, raccontandolo a La Gazzetta dello Sport.

In preallarme

L'ex Empoli è intanto il preallarme perché potrebbe prendere il posto di Albert Gudmundsson per la sfida contro il Napoli del fine settimana. Potrebbe essere un'opportunità importante per dimenticare quel palo contro il Polissya e siglare il suo primo gol in maglia viola.