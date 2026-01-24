Vanoli toglie un po' di polvere dal mercato? E Harrison arriva più pronto di Solomon

Il mercato è stato atteso, invocato, agognato ma fin qui Paolo Vanoli se ne è servito a piccolissime dosi, qualche spezzone (interessante) di Solomon, un paio di entrate di Brescianini ma l'undici che vinse la sua prima gara della stagione con l'Udinese sembra intoccabile. Anche perché ci sono voluti cinque mesi per trovarne uno che desse garanzie.

E per questo La Gazzetta dello Sport sottolinea come difficilmente si potranno vedere tutti e quattro i nuovi volti in campo, anzi più facile vederne solo uno e solo perché Parisi ha avuto un problema muscolare. Paradossalmente potrebbe esser più la partita di Jack Harrison, appena arrivato ma a quanto pare giudicato più pronto da Vanoli, nonostante Solomon sia qui dal 1 gennaio: la fascia destra potrebbe essere sua.