Bocci: "Jimenez è un buon acquisto, sarà alternanza con Joao Mario. Kean? Se la Fiorentina può, lo vende"

Sull'attualità in casa Fiorentina, il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Contro il QPR mi è sembrata una squadra che si è trascinata dietro alcuni vecchi difetti, a partire dagli errori difensivi di Dodo e Comuzzo. Il ritmo è ovviamente blando, ma gli inglesi sono più avanti e poi spero sia figlio di una preparazione sostenuta. E ho visto dei movimenti interessanti, soprattutto da parte di Atta”.

“Kean? La Fiorentina, se può, lo vende”

Su Kean: “Chiaramente l'ho visto in ritardo di condizione, ma è logico. Mi sono fatto un'idea precisa: se la Fiorentina può, lo vende”.

“Jimenez nota positiva e ottimo acquisto, se…”

Su Jimenez: “Alla fine è stata una delle note positive, ha fatto almeno due assalti importanti. Al Milan l'ho visto tante volte, se il suo cervello sta connesso è un ottimo acquisto. Può fare tutte e due le fasi. Joao Mario? Direi che è molto più bravo nella fase offensiva. Essendo piuttosto convinto che Dodo e Fortini andranno via, di conseguenza lui e Jimenez si alterneranno a destra. Sono anche curioso di vedere che cosa succederà a sinistra, Valdepenas è pur sempre un ragazzo molto giovane e l'ex Milan può giocare anche dall'altra parte”.