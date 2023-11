Allegri: "Giocare a Firenze è sempre stimolante ma lo si faccia in condizioni di normalità. Fiorentina antagonista per i posti Champions"

Il commento della vigilia del big match del Franchi tra Fiorentina e Juventus arriva da parte del tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri: "Volevo esprimere la mia vicinanza alle vittime dell'alluvione in Toscana, credo sia più importante della partita. È sempre una bella sfida, anche per lo sfottò tra le tifoserie. Giocare a Firenze è sempre stimolante, troveremo una squadra forte, propositiva, bisognerà fare una bella partita sotto tutti i punti di vista. Rinvio? Ci sono gli organi competenti che decideranno, noi oggi ci alleniamo e poi partiamo. L'importante è che la partita si giochi in una condizione di normalità.

La Fiorentina? E' una squadra molto bene attrezzata, con una buona rosa e giocatori tecnici e fisici. E' un'antagonista per i posti in Champions League".