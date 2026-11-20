In una lettera scritta con Cronache di Spogliatoio, l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha raccontato il suo rapporto con Firenze, con la squadra viola e di alcuni singoli giocatori, partendo però dal suo passato e dell'avventura al Chelsea con Conte.

Da Pedro a De Gea

“Pedro andava a 150 all’ora ogni allenamento: aveva vinto tutto, perché gli altri non avrebbero dovuto seguire il suo esempio? Lo abbiamo visto anche alla Lazio, il tipo di mentalità vincente che ha portato. Ho una grande stima di queste persone ed è quello che cerco di trasmettere ancora oggi: non vince il singolo, vince la squadra, ma è importante fare dei passi tutti insieme per raggiungere qualcosa di importante. È quello che sto facendo con De Gea. Lui è il mio capitano, oltre che essere il mio campione. Non penso che a una persona del suo calibro si debba insegnare come uscire dai momenti difficili. David è un grandissimo professionista, che nonostante l’età ha sempre fatto la differenza. Nella vita e nei percorsi, i periodi difficili possono capitare a tutti. Quando dico che è il mio capitano… basta questo: non penso che ci sia la necessità di spiegare a De Gea come uscire da un periodo negativo. Con i calciatori più esperti basta uno sguardo, ed è quello che accade con lui".

Sui giovani

"Magari con qualcuno più giovane hai più bisogno di prenderlo sottobraccio, fare un giro al Viola Park di un’ora e parlare di tutto. Perché i giovani oggi sono fragili, molto fragili. Il mondo di oggi gli sta togliendo un pezzo alla volta la vita reale, e secondo me sono ragazzi che hanno bisogno di parlare, tanto. Come ripeto sempre ai miei figli: «Siete forti davanti a un niente», che è lo schermo. Vivono condizionati, e non va bene. C’è un percorso da seguire, ma nel percorso vivo di momenti, di sensazioni, quindi a volte anche quello che mi viene da dire mi arriva proprio dal cuore, con la passione”.

Passione fiorentina

“Da quando sono a Firenze penso che la cosa a cui tengo maggiormente, e forse su cui quest’anno ho ancora più responsabilità, è far capire quanto sono importanti la nostra gente, che cosa vogliono loro quando mettiamo su questa maglia. Questa è la cosa a cui tengo di più. Una mentalità che crei con la vita. Guardate Mastantuono: a 16 anni viveva già la pressione del River, poi è andato al Real Madrid. E non è un caso che il Real abbia pagato 60 milioni per prenderlo. Basta vedere il suo abbraccio dopo il Como, uscendo da un momento difficile. La sintonia, il fuoco argentino… è del 2007, ma dopo la tripletta segnata contro il Venezia in cui tutto il mondo parlava di lui, è andato a fare l’intervista post-partita dicendo in diretta che il premio del miglior giocatore della partita lo meritava Fagioli. Mentalità, una grandezza nonostante l’età”.

La scelta di Mastantuono

“Franco deve completarsi, ma la scelta di venire a Firenze, che ha voluto lui, parla da sola nell’ottica di fare un salto in avanti. Su di lui posso solo dire: godiamocelo. Facciamolo crescere e godiamocelo. È una fortuna poter lavorare con un talento così. Ma come gli ho detto, il talento non basta: se si coccola solo del talento, prima o poi si ferma. Ma lui lo sa benissimo. Mi ha stupito la sua gestione della pressione. Ha una passione sfrenata per il calcio, lo vedi che gli piace proprio giocarlo. Ne parla, lo vede. Deve imparare però a capire quando dribblare e quando invece giocare più a due tocchi per la squadra. Fa parte dell’entusiasmo di un giocatore che vuole incidere. Ma meglio così: a questi giovani dico che devono osare. Come con la Juventus. Alla fine è la voglia di voler provare a vincere. Questa deve essere la nostra voglia, per la nostra gente, per i nostri tifosi. Sicuramente avere molti giovani è un’occasione per creare anche un percorso personale insieme a loro: è il progetto che ha cercato la società. E sono d’accordo con il direttore: meglio un anno dodicesimi ma costruire qualcosa per il futuro. Per questo sono tornato con grande entusiasmo. Nei pochi momenti in cui stacco mi accorgo che la vita sta correndo in fretta. Questo lavoro te la fa correre tantissimo. Lo vedo con i miei figli che è passata una vita: hanno 27, 24 e 13 anni. E mi rendo conto che il tempo scivola via”.