Tregua con pretese per la Fiesole: ora servono i fatti sul campo. La prima notte a 'Franchi ridotto'

Nonostante gli ultimi brutti risultati la linea della Curva Fiesole, del tifo caldo viola, è chiara: sostegno incondizionato durante la gara e valutazione in base a risultato e prestazione. Servono risposte concrete sul campo, in attesa poi a fine stagione di avere quelle a livello societario. La serata di domani sarà anche storica per la Fiorentina, per la prima volta in un ‘Franchi’ a capienza ridotta, per i lavori di restyling partiti dalla Curva Ferrovia, chiusa fino a fine campionato.