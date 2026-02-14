Parole di rabbia per Cesc Fabregas, tecnico del Como, a Dazn dopo la sconfitta con la Fiorentina:

"Mi fa arrabbiare non essere riuscito a far capire ai ragazzi l'importanza della partita, ho provato per tutta la settimana, facendo vedere video emozionali, forse troppo. Dopo una partita difficile come quella di Napoli, non è semplice confermarsi: quando parlano tanto bene di te, questo debilita. Mi ha ricordato una partita in Serie B contro l'Ascoli, dove prendemmo gol e poi non si giocò più.

Questa è una partita che si deve vincere fuori dalla tattica, va trovata la motivazione per ripartire dopo una grande vittoria. E' la mentalità che stiamo cercando di portare qua, siamo giovani e si può sbagliare ma oggi come allenatore mi sento male.

Abbiamo sbagliato l'atteggiamento, si deve mandare subito il messaggio all'avversario e mostrare quella voglia per attaccare con più energia e serenità. Abbiamo provato, il primo tempo non mi è piaciuto, nel secondo non si è giocato.

Il rosso a Morata? Chi non può vivere alle provocazioni, deve dedicarsi ad altro, fanno parte del calcio. Lui è un giocatore di esperienza e mi aspetto molto di più, non dobbiamo rispondere alle provocazioni. Diventa tutto un alibi che non mi piace, quello che dicono gli altri non ci deve importare".