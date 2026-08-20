Non finiscono mai i problemi in casa Lazio, Bamba Dieng non passa le visite mediche! I biancocelesti puntano un obiettivo viola

Si è bloccato sul nascere l'arrivo di Bamba Nieng alla Lazio. A far saltare l'operazione sono stati i dubbi emersi a seguito delle visite mediche di rito, che non hanno convinto lo staff sanitario biancoceleste.

Obiettivo viola

L'interruzione della trattativa costringe la dirigenza capitolina a virare su nuovi obiettivi per il reparto offensivo. Torna così di attualità il nome di Andrea Pinamonti, centravanti di proprietà del Sassuolo su cui nelle ultime ore si erano posate anche le attenzioni della Fiorentina in caso di addio di Kean.

Opzione low cost

Per entrambe le società il profilo dell'attaccante neroverde non rappresenta una prima scelta. La sensazione è che Pinamonti possa diventare per i viola e i biancocelesti quell'opzione low cost (in scadenza nel 2027) da cercare nelle ultime ore di mercato. Lo riporta Alfredo Pedullà sul proprio canale You Tube.