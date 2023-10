VIDEO - Riviviamo insieme la gara stratosferica di Kayode a Napoli. E Kvara non la vede mai...

E' stato un tripudio quello della Fiorentina a Napoli, non solo uscita vincitrice dal Maradona, ma forte di un successo che ha lanciato la squadra di Italiano al terzo posto. Protagonista della scorsa serata è stato Michael Kayode, terzino classe 2004, vera rivelazione della stagione.

In quel che fu una volta il San Paolo, il difensore dell'Under 21 Italiana è riuscito nell'impresa di contenere il miglior giocatore dell'ultima Serie A. Kvicha Kvaratskhelia, infatti, è stato ben imbacuccato da Kayo, come possiamo anche ben rivivere in questo video (sotto riportato) ripreso da Twitter: