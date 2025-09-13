​​
La probabile formazione del Napoli: Lucca in vantaggio su Hojlund per il ruolo di prima punta. Ballottaggio tra i pali

Il tecnico del Napoli Antonio Conte si prepara alla partita in casa della Fiorentina con delle novità di formazione, a cominciare dalla porta.

Dalla porta… all'attacco

Tra i pali infatti potrebbe non esserci Meret, ma Milinkovic-Savic, in modo da ruotare in vista dell'impegno in Champions League contro il Manchester City. In difesa ci saranno Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, e Spinazzola. A centrocampo agiranno Lobotka e Anguissa, mentre il trio composto da Politano, De Bruyne, McTominay si muoverà in supporto all'unica punta Lucca, in vantaggio su Hojlund.

La probabile formazione del Napoli

Probabile formazione Napoli (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka, Anguissa; Politano, De Bruyne, McTominay; Lucca.

