Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha commentato il ricordo che custodisce del Presidente Commisso, in attesa della messa in suo suffragio.

Sul ricordo di Commisso

"Un giorno di profonda commozione per un uomo che ha dato tanto a Firenze e alla Toscana, che ha sempre posto degli obiettivi con serietà, realizzandoli. Rimarrà alla storia per aver costruito il miglior centro sportivo d'Italia, e forse anche ben oltre, e devo dire che è sempre stato dotato di una straordinaria umanità identificando la nostra città come una realtà che desse significato alla vita di un italo-americano, arrivato negli Stati Uniti da minorenne, affermandosi e dando lustro al nostro Paese reinvestendo su di noi grazie al suo amore per lo sport. Rimarrà sempre nei nostri cuori e nella storia di questa città e regione".

Sul Viola Park

“Ricordo un pranzo di un anno e mezzo fa, con la sua umanità e con le parole di grande affetto che mi trasmetteva in un momento in cui evidenziava la soddisfazione per il suo Viola Park, ringraziandoci per la collaborazione. Per me, rimarrà sempre il Centro Rocco Commisso, a prescindere da chi in futuro possa venire e associare il suo nome alla storia della Fiorentina”.