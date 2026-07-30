Solomon rimane in Premier League? Una pretendente si fa avanti per l'ex Fiorentina
Ancora da scoprire quello che sarà il futuro di Manor Solomon, al momento “parcheggiato” al Tottenham in attesa di conoscere quale sarà la sua nuova destinazione.
Interesse in Premier
L'israeliano con tutta probabilità non rimarrà agli Spurs, che se ne vogliono liberare prima della fine del mercato. Come riporta il Daily Mail, sul giocatore ex Fiorentina si sarebbe inserito con forza il West Ham, che vorrebbe puntare sul suo profilo.
La situazione
Gli Hammers starebbero pensando di acquisirlo a titolo definitivo dopo la cessione di Summerville in Arabia. Contatti in corso con il Tottenham per capire la fattibilità dell'operazione. Per il giocatore israeliano si era parlato anche di un possibile ritorno alla Fiorentina, che però vorrebbe prima chiudere per altri profili, tenendo Solomon come alternativa.