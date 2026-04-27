Vanoli? Se uno il coraggio non ce l'ha non se lo può dare

Un punticino che consolida la sensazione di essere ormai salvi, nonostante manchi il “bollo” della matematica, e anche la convinzione che in attacco la Fiorentina è davvero poca cosa. Inoltre in panchina c’è un pavido che neanche con le punte malandate, prova a dare una chance a quelle che, inutilmente, ha portato in panchina.

Parecchie occasioni da (quasi) gol

Partita meno noiosa di molte altre. Parecchie occasioni da (quasi) gol e altrettanti errori nelle conclusioni: 22 tiri, solo 5 in porta. Capovolgimenti di fronte, buon ritmo, meno appisolante giro palla del consueto e più verticalizzazioni. Però niente gol. Sarà per la prossima volta…

Voto e giudizio

Vanoli: 5 Il coraggio se uno non ce l’ha non se lo può dare…

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