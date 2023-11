"Jovic e Cabral segnavano in Conference, ma in campionato erano da mani nei capelli. I grandi attaccanti a Firenze non ci vengono"

L'ex giocatore della Fiorentina Ciccio Baiano ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Non puterei più di tanto il dito sugli attaccanti, è difficile giocare contro i difensori della Juventus. Personalmente avrei schierato Beltran e Nzola insieme, ma non è detto che con le due punte avremmo creato di più. Jovic e Cabral? La loro media gol dell'anno scorso è drogata dalla Conference, dove si sono esaltati contro avversari di livello inferiore. In campionato anche con loro c'era da mettersi le mani nei capelli”.

E poi: “Per un allenatore basta che la squadra faccia gol, non importa chi segna. Alla lunga però la sterilità degli attaccanti può diventare un problema. Certo, sarà difficile vedere un grande centravanti a Firenze perché i migliori vogliono giocare la Champions. Per un top servono almeno 50 milioni, e anche se la Fiorentina fosse disposta a sborsarli non ci verrebbe”.