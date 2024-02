La Juventus lo segue a distanza, l'Inter molla la presa: la Fiorentina non è sola su Gudmundsson, ma in estate partirà in vantaggio

Tra i nomi più caldi del mercato estivo, sicuramente ci sarà anche quello di Albert Gudmundsson, giocatore offensivo del Genoa per il quale la Fiorentina ci ha già provato con insistenza nel recente mercato di gennaio.

La Juventus lo segue… Da lontano

Secondo quanto riporta calciomercato.com, anche la Juventus segue con interesse il giocatore, ma la valutazione che i bianconeri fanno dell'islandese è al momento lontana dalla richiesta del grifone, con il club piemontese pronto ad avviare una trattativa solo con l'inserimento di contropartite tecniche.

Inter defilata, la Fiorentina può studiare l'assalto

L'Inter ha invece mollato la presa sul Gudmundsson dopo essersi assicurata Taremi. Per questo, tra le italiane, oggi la Fiorentina sembra essere in vantaggio su tutte per l'islandese e in estate potrebbe studiare il piano per assicurarselo.