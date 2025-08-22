A lungo cercato dalla Fiorentina prima dell'affondo per Piccoli, Ioannidis alla fine lascia il Panathinaikos. Ma non sarà in Italia il suo futuro
Poteva essere il nuovo attaccante della Fiorentina, ma alla fine Fotis Ioannidis ha scelto la sua nuova avventura in Portogallo.
La sua nuova squadra
Il giocatore del Panathinaikos, che la Fiorentina ha affrontato la scorsa stagione in Conference League, sarà un nuovo calciatore dello Sporting Club de Portugal per sostituire il partente di Harder.
La valutazione del giocatore
Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il giocatore greco è vicino ai lusitani per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.
