Pulisic spedisce alle stelle un rigore e il Milan non punisce la Juve, prima di sosta e Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E' finito 0-0 il posticipo della sesta giornata di Serie A allo Stadium, tra Juventus e Milan: una gara condotta per la maggior parte del tempo dai rossoneri, prossimi avversari della Fiorentina alla ripresa dopo la sosta. Occasione principale del match il rigore calciato alto da Pulisic al 53', un errore clamoroso che ha risparmiato alla Juve il k.o.

La classifica di Serie A

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 15, Roma 15, Milan 13, Inter 12, Juventus 12, Bologna 10, Atalanta 10, Cremonese 9, Sassuolo 9, Como 9, Udinese 8, Cagliari 8, Lazio 7, Parma 5, Torino 5, Lecce 5, Verona 3, Fiorentina 3, Genoa 2, Pisa 2.