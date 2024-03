Gennaro Gattuso, ex tecnico dell'Olympique Marsiglia, che si è affidato a Gasset di recente, non ha lasciato indifferente lo spogliatoio, a nome del quale ha parlato il centrocampista francese Jordan Veretout, vecchia conoscenza della Fiorentina di Paulo Sousa:

“Prima di essere un grande allenatore, è un grande uomo. Ci è stato vicino, nessuno può dire il contrario. Fa male perché quando arriva un esonero i primi responsabili siamo noi. Eravamo noi in campo e non siamo riusciti a vincere. So che si riprenderà e farà grandi cose”.

E infine: "Oggi abbiamo un nuovo allenatore, che ha tutta la rosa a disposizione. I giocatori che sono partiti per la Coppa d'Africa ci sono mancati e ci sono stati anche molti infortuni. Tutto è andato a sfavore di Gattuso".