Arrivato dall'Hatayspor, il nuovo difensore del Cucaricki Ognjen Vranjes ha parlato ai canali del club anche dei prossimi impegni in Conference League, tra le altre contro la Fiorentina. Queste le sue parole sul sorteggio: “Se fosse stato un sorteggio più facile (contro l'Olimpiakos in EL ndr), il club potrebbe ora essere nella fase a gironi dell'Europa League, ma la Conference League non è male per noi”

E ancora: “Personalmente, volevo un rivale il più duro possibile. Posso tranquillamente dire che il nostro girone è al livello dell'Europa League, anche se la competizione è un gradino sotto. È una grande cosa che ci misureremo contro queste squadre, entreremo in ogni partita con grande motivazione”.