Pedullà: "Per Nzola e Ikoné non sono da escludere le piste arabe per il futuro"

Sul proprio canale You Tube, il giornalista Alfredo Pedullà ha aggiornato la situazione intorno a M'Bala Nzola, attaccante della Fiorentina con le valige pronte per salutare Firenze, ma non solo. Queste le sue parole:

“A lui aveva pensato il Cagliari in Serie A, ma la vicenda araba va tenuta ancora in considerazione. Ci sono squadre interessate da quei campionati là, così come per Ikoné. Arthur? Il Como ci ha pensato 20 giorni fa. Per vederlo partire serve una situazione simile a quella creata dalla Fiorentina lo scorso anno".