La clamorosa ipotesi di formazione: Pioli prova la difesa di ferro, qualche dubbio su Dodô. E Fazzini...

Continuano le prove di formazione al Viola Park per Stefano Pioli in vista della gara contro il Milan. Secondo quanto riporta Lady Radio, gli ultimi test l'allenatore della Fiorentina avrebbe provato una difesa con la linea a quattro con ben quattro centrali dal primo minuto: Comuzzo, Pongracic, Pablo Marì e Ranieri.

Gli altri

A centrocampo le prove sarebbero state con Gosens a sinistra e Fortini a destra, in mezzo Mandragora e Nicolussi Caviglia. Davanti Gudmundsson dietro a Piccoli per una sorta di 4-4-1-1.

Gli acciaccati

Da capire quanto questa probabile formazione corrisponderà alla veritiera. Da capire anche le condizioni di Fazzini e Dodô, che hanno recuperato dall'infortunio ma potrebbero non partire dal 1' a san Siro.